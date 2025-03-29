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18:12, 29 марта 2025Мир

Венгрия обвинила Украину в нежелании делать выводы из конфликта с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: Фронт на Украине двигается на запад, а не восток
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина игнорирует реалии боевых действий против России и не собирается делать выводов в этой связи. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

По словам главы МИД, сегодня и Киев, и страны Европейского союза (ЕС) настроены на продолжение военного конфликта с Москвой, тогда как ситуация на поле боя двигается не в лучшую для них сторону.

«А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — сказал Сийярто.

При этом, рассуждает министр, Соединенные Штаты в лице президента Дональда Трампа уже давно осознали тенденцию: российские войска медленно, но неуклонно продвигаются вперед.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] столкнулся там [в Белом доме] с реальностью, как с курьерским поездом, потому что Вашингтон и Овальный кабинет — это не Брюссель и не Европарламент», — заключил он в контексте вопроса об отношениях Вашингтона и Киева.

Ранее Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.

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