Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

Трамп: США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной

США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — отметил глава государства.

Ранее Трамп сообщил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между России и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. По словам политика, Вашингтон продолжает «глубокие переговоры» с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях. В частности, речь идет о Ближнем Востоке.