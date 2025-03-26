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18:21, 26 марта 2025Мир

Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

Трамп: США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — отметил глава государства.

Ранее Трамп сообщил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между России и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. По словам политика, Вашингтон продолжает «глубокие переговоры» с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях. В частности, речь идет о Ближнем Востоке.

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