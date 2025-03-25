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22:45, 25 марта 2025Мир

Трамп заявил о подключении других стран к договоренностям по Черному морю

Трамп: К договоренностям по Черному морю подключились другие страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между РФ и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. Об этом политик упомянул во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете, пишет РИА Новости.

«Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим ее», — отметил он.

По словам Трампа, Вашингтон продолжает «глубокие переговоры» с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях. В частности, речь идет о Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США на прошедших переговорах в Эр-Рияде прежде всего обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.

В свою очередь, в Госдепе рассказали, что переговоры РФ и Штатов были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. В Вашингтоне уточнили, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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