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13:56, 25 марта 2025Мир

Лавров назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде

Лавров: РФ и США прежде всего обсуждали вопрос судоходства в Черном море
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Делегации России и США на прошедших переговорах в Эр-Рияде прежде всего обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. Главную тему переговоров Москвы и Вашингтона назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Обсуждались там, как и условились [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал дипломат.

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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