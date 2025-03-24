В США назвали цель переговоров России и США в Саудовской Аравии

Госдеп: Цель переговоров с РФ — возрождение торговой деятельности в Черном море

Переговоры России и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, стороны обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня. Целью переговоров она назвала полное восстановление мирной коммерческой деятельности в регионе. При этом представитель Госдепа подчеркнула, что полное прекращение огня «всегда имеет цену».

До этого Тэмми Брюс отметила, что обсудить разногласия России и Украины можно будет только после прекращения огня.

Ранее в Эр-Рияде завершились самые долгие переговоры России и США. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совестное заявление будет опубликовано 25 марта.