Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 24 марта 2025Мир

В США назвали цель переговоров России и США в Саудовской Аравии

Госдеп: Цель переговоров с РФ — возрождение торговой деятельности в Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тэмми Брюс

Тэмми Брюс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры России и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, стороны обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня. Целью переговоров она назвала полное восстановление мирной коммерческой деятельности в регионе. При этом представитель Госдепа подчеркнула, что полное прекращение огня «всегда имеет цену».

До этого Тэмми Брюс отметила, что обсудить разногласия России и Украины можно будет только после прекращения огня.

Ранее в Эр-Рияде завершились самые долгие переговоры России и США. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совестное заявление будет опубликовано 25 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    В США рассказали о «худшем танке НАТО»

    Россияне сообщили о загадочной светящейся спирали в ночном небе

    Белый дом признал утечку секретной информации на фоне скандала

    Лавров расскажет о переговорах России и США

    Протестующие в Стамбуле попытались заблокировать один из ключевых мостов в городе

    Российскую делегацию после переговоров с США сняли на видео

    Олимпийский чемпион обрадовался завершению карьеры братьями Бе

    В МИД России заявили о преднамеренном выслеживании ВСУ журналистов

    Раненый корреспондент записал видео во время своей операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше