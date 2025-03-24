В Госдепе оценили переговоры с Россией

Госдеп США: Обсудить разногласия РФ и Украины можно будет после прекращения огня

Обсудить разногласия России и Украины можно будет только после прекращения огня. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает «Страна.ua».

«Единственное, что приведет нас [к миру], — это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне», — сказала она.

По ее словам, представители США и России сейчас обсуждают введение моратория на удары в Черном море с целью восстановления торговой деятельности.

Ранее переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершились. Диалог продлился более 12 часов.