Адам Кадыров появился на публике без наград и с пистолетом

Сын главы Чечни Кадырова Адам появился на публике без наград

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, появился с отцом на публике вооруженным и без наград. Это следует из видео, которое Кадыров-старший опубликовал в Telegram.

На кадрах, которые выложил Рамзан Кадыров, запечатлено посещение им музыкальной премии, на которой награждали лауреата «Песня года» за 2025 год. Глава Чечни появился на мероприятии в характерном для него «мюридском костюме», который сочетает милитари и религиозный стили. На груди у него — несмотря на то что он имеет множество федеральных и региональных наград, среди которых и звание Героя Чеченской Республики — не было ни одной медали.

Его сын Адам также присутствовал на мероприятии — он поднялся на сцену для объявления победителя в костюме милитари без офицерских погон и также без каких-либо наград, в поясной кобуре у 18-летнего главы Совбеза региона был пистолет. Единственной деталью, которая выделялась на его кителе, был значок «Ахмат — сила», который периодически носят и другие чеченские чиновники, в том числе сам Кадыров-старший.

В той же одежде — вероятно, в тот же день — он появлялся и на мероприятии по передаче техники бойцам СВО. На прошлые мероприятия Адам Кадыров надевал медаль Героя Чеченской Республики и орден Ахмата Кадырова.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров выложил видео с сыном в офицерских погонах и в окружении «смертников».