Адам Кадыров с погонами офицера и в окружении «смертников» попал на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с сыном Адамом в форме с погонами офицера и в окружении спецназовцев, которых он назвал «настоящими смертниками». Кадры опубликованы в Telegram.
На выложенных кадрах запечатлено построение спецназа рядом с автомобилями с работающими проблесковыми маяками и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров провел для отца экскурсию по салону одного из броневиков, а также проскандировал несколько лозунгов. На всех автомобилях с «мигалками» оказались номера с цифрами 13 — это число постоянно использует сын главы Чечни.
«Боевой настрой личного состава (...) на высоте. Это настоящие смертники, люди, которые принимают риск как часть работы, готовые пожертвовать собой ради выполнения задачи», — прокомментировал видео Кадыров-старший. Какое подразделение попало на видео, неизвестно. В записи оно обозначено как «спецназ "Кадырова"».
Ранее сообщалось, что ахматовцы вступили в бой с «невидимыми» украинскими военными и сняли атаку на видео.