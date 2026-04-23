Адам Кадыров с погонами офицера и в окружении «смертников» попал на видео

Рамзан Кадыров показал видео с сыном в окружении спецназовцев-смертников

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с сыном Адамом в форме с погонами офицера и в окружении спецназовцев, которых он назвал «настоящими смертниками». Кадры опубликованы в Telegram.

На выложенных кадрах запечатлено построение спецназа рядом с автомобилями с работающими проблесковыми маяками и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров провел для отца экскурсию по салону одного из броневиков, а также проскандировал несколько лозунгов. На всех автомобилях с «мигалками» оказались номера с цифрами 13 — это число постоянно использует сын главы Чечни.

«Боевой настрой личного состава (...) на высоте. Это настоящие смертники, люди, которые принимают риск как часть работы, готовые пожертвовать собой ради выполнения задачи», — прокомментировал видео Кадыров-старший. Какое подразделение попало на видео, неизвестно. В записи оно обозначено как «спецназ "Кадырова"».

Ранее сообщалось, что ахматовцы вступили в бой с «невидимыми» украинскими военными и сняли атаку на видео.