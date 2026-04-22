16:10, 22 апреля 2026

Ахматовцы вступили в бой с «невидимыми» украинскими военными и сняли их на видео

Кадыров: Бойцы «Ахмат-Запад» дали бой украинским военным в плащах-невидимках
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы подразделения «Ахмат-Запад» дали бой «невидимым» украинским военным и сняли его на видео. Кадры публикует глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Как сообщил Кадыров, на видео запечатлены моменты двух атак ахматовцев по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае солдаты ВСУ пытались выдвинуться к месту боевой задачи, но были накрыты ударами беспилотников в самом начале пути. Вторая атака была произведена по группе украинских военных, которые пытались скрыться под «плащами-невидимками», которые разработаны для сокрытия теплового следа, что могло сделать их менее заметными для дронов с тепловизорами.

«Вероятно, [украинские военные] ожидали, что сочетание маскировки и технологий обеспечит нужный результат. Обнаруженные цели были успешно уничтожены», — написал в блоге Кадыров.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по израильским «ушам» ВСУ в зоне спецоперации.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

    Аллергикам подсказали рабочие способы подготовить организм к сезону цветения

    Россия обратилась к Швеции с просьбой

    Лебедев сравнил унижения на досмотре в одной стране с «худшими временами Советского Союза»

    Девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту

    Житель Краснодара предложил необычный способ помочь волонтерам в Дагестане

    Володин напомнил политикам один из заветов Ленина

    Еще одна страна выделит сотни миллионов евро на борьбу с энергокризисом

    Россиян призвали не бояться дефицита презервативов

    Все новости
