Ахматовцы вступили в бой с «невидимыми» украинскими военными и сняли их на видео

Кадыров: Бойцы «Ахмат-Запад» дали бой украинским военным в плащах-невидимках

Бойцы подразделения «Ахмат-Запад» дали бой «невидимым» украинским военным и сняли его на видео. Кадры публикует глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Как сообщил Кадыров, на видео запечатлены моменты двух атак ахматовцев по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первом случае солдаты ВСУ пытались выдвинуться к месту боевой задачи, но были накрыты ударами беспилотников в самом начале пути. Вторая атака была произведена по группе украинских военных, которые пытались скрыться под «плащами-невидимками», которые разработаны для сокрытия теплового следа, что могло сделать их менее заметными для дронов с тепловизорами.

«Вероятно, [украинские военные] ожидали, что сочетание маскировки и технологий обеспечит нужный результат. Обнаруженные цели были успешно уничтожены», — написал в блоге Кадыров.

