14:10, 22 апреля 2026Россия

Украина лишилась израильских «ушей» в российском приграничье

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы России уничтожили редкую израильскую радиолокационную станцию RADA, стоящую на вооружении украинских войск. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, это вооружение, которое военные прозвали ушами артиллеристов, было уничтожено в приграничной Сумской области. РЛС подбили бойцы группировки войск «Север».

Кроме РЛС RADA Украина лишилась в приграничье трех станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и 16 автомобилей.

Ранее сообщалось, что российское командование отправило двух штурмовиков на небывалое задание.

