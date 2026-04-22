ВС России уничтожили прозванную ушами военных редкую израильскую РЛС RADA ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили редкую израильскую радиолокационную станцию RADA, стоящую на вооружении украинских войск. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, это вооружение, которое военные прозвали ушами артиллеристов, было уничтожено в приграничной Сумской области. РЛС подбили бойцы группировки войск «Север».

Кроме РЛС RADA Украина лишилась в приграничье трех станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и 16 автомобилей.

