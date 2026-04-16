09:38, 16 апреля 2026

Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

Российским штурмовикам приказали не допустить потерь среди ВСУ в бою за опорник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двух российских штурмовиков отправили на боевое задание, которое военные описали как небывалое — им приказали не допустить потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою за укрепрайон. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По словам бойцов, командование поставило задачу взять бойцов ВСУ живыми, чтобы использовать их в дальнейшем в «оперативной игре».

«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе "языков". То есть нужна была информация», — приводит Минобороны слова одного из участников штурма, военного с позывным Вейдер. В итоге штурмовикам удалось выполнить задание, взять всех защитников опорного пункта в плен и в дальнейшем через них получать данные противника.

Ранее в России назвали основную задачу армии в зоне спецоперации на сегодняшний день.

