Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

Российским штурмовикам приказали не допустить потерь среди ВСУ в бою за опорник

Двух российских штурмовиков отправили на боевое задание, которое военные описали как небывалое — им приказали не допустить потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою за укрепрайон. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По словам бойцов, командование поставило задачу взять бойцов ВСУ живыми, чтобы использовать их в дальнейшем в «оперативной игре».

«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе "языков". То есть нужна была информация», — приводит Минобороны слова одного из участников штурма, военного с позывным Вейдер. В итоге штурмовикам удалось выполнить задание, взять всех защитников опорного пункта в плен и в дальнейшем через них получать данные противника.

