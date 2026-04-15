Депутат Колесник: Основная задача армии в зоне СВО — минимизация потерь

Основная задача Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня — это минимизация потерь, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Основная задача — это минимизация потерь, без которых ни одна война не обходится. Воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались. Людей своих беречь Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Мы продвигаемся. Слава богу, с ЛНР мы вопрос решили. Сейчас Донецкую Народную Республику (ДНР) потихонечку [освобождаем]. Сейчас важная задача — Славянск. Оттуда полностью оперативный простор раскрывается», — поделился Колесник.

Также депутат рассказал, что Вооруженные силы России выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Сум.

«Мы расширяем серую зону, чтобы нас не доставала артиллерия и была возможность, пока летят их БПЛА, сбить их по дороге. То есть нормально войска продвигаются в заданном порядке по всей линии фронта», — заключил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут в ближайшее время потерять контроль над городом Сумы.

Как подчеркнул эксперт, в районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений. Однако, по его словам, президент страны Владимир Зеленский сосредоточен не на этом, а на вопросах конфликта на Ближнем Востоке.

