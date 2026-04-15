14:23, 15 апреля 2026

В России назвали основную задачу армии в зоне СВО на сегодняшний день

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Основная задача Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня — это минимизация потерь, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Основная задача — это минимизация потерь, без которых ни одна война не обходится. Воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались. Людей своих беречь

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Мы продвигаемся. Слава богу, с ЛНР мы вопрос решили. Сейчас Донецкую Народную Республику (ДНР) потихонечку [освобождаем]. Сейчас важная задача — Славянск. Оттуда полностью оперативный простор раскрывается», — поделился Колесник.

Также депутат рассказал, что Вооруженные силы России выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Сум.

«Мы расширяем серую зону, чтобы нас не доставала артиллерия и была возможность, пока летят их БПЛА, сбить их по дороге. То есть нормально войска продвигаются в заданном порядке по всей линии фронта», — заключил он.

Материалы по теме:
Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?
Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?
Сегодня
ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы
ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы
Сегодня

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут в ближайшее время потерять контроль над городом Сумы.

Как подчеркнул эксперт, в районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений. Однако, по его словам, президент страны Владимир Зеленский сосредоточен не на этом, а на вопросах конфликта на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Не испытывавшей ни единого симптома женщине диагностировали рак

    В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

    Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Все новости
