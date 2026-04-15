Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

Украина могла заполучить целые российские дроны «Герань»

На Украине могли оказаться практически неповрежденные российские беспилотники «Герань» благодаря особенностям их конструкции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на опубликованные кадры упавшего аппарата и его осмотра российскими военными. Предположительно, дрон потерпел крушение из-за технической неисправности или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Как отмечается в публикации, даже при падении с большой высоты корпус аппарата сохраняет целостность.

Можно убедиться, что даже падение с большой высоты аппарат пережил без серьезных повреждений: стеклопластиковый корпус не треснул, а боевая часть осталась на месте и извлекается в первую очередь канал канал «Военная хроника»

При этом важную роль играет и масштаб применения таких беспилотников. По оценке авторов, большое количество запусков приводит к тому, что у противника накапливаются десятки относительно целых дронов.

«Этого количества вполне достаточно для создания собственного клона или организации провокаций», — отмечается в публикации.

На Украине заявили о неостановимых стадах «Гераней» до 999 дронов за сутки

Интенсивность использования «Гераней» в последнее время заметно выросла. На Украине указали, что беспилотники стали применяться не малыми группами, а одновременно большими сериями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха демонстрирует министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару российский беспилотник-камикадзе «Герань». Киев, Украина, 2025 год Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров заявил, что дроны «летят "стадами"». По его словам, даже при наличии нескольких линий противовоздушной обороны перехватить сразу десятки целей крайне сложно.

«Если у нас даже наши экипажи расположены в три ряда, а летит 15 [дронов] одновременно, какие бы ребята хорошие ни были, они все равно не справятся с этой задачей», — отметил он.

Дополнительным фактором остается нехватка антидроновых экипажей, которые не способны перекрыть всю территорию страны.

На этом фоне появились предположения, что Россия значительно нарастила производство беспилотников. Так, по данным «Военной хроники», на Украине заявляли о запуске до 999 дронов за сутки. В публикации отмечается, что если эти цифры хотя бы частично соответствуют действительности, это говорит о масштабном серийном выпуске.

Россия изменила тактику атак «Геранями»

Кроме количества запускаемых беспилотников, изменилась и сама схема их запуска. Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные начали менять тактику применения дронов «Герань» по территории Украины. По его словам, во время атаки в Сумской области ключевую роль сыграла именно тактика. Беспилотники заходили на цель с набором высоты, затем выполняли маневры с постепенным снижением, а на финальном участке отключали двигатель и переходили к бесшумному планированию.

Такая схема одновременно снижает заметность и усложняет работу систем ПВО. Кроме того, сокращается время реакции на последнем этапе, отметил эксперт.

Фактически речь идет о попытке обойти привычные алгоритмы противодействия, заточенные под стандартный профиль «Гераней» Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

По его оценке, подобная тактика может быть расширена и на другие регионы, что приведет к росту эффективности ударов даже при использовании меньшего числа БПЛА.

ВСУ признали серьезную эволюцию российских «Гераней»

Помимо новой тактики, изменения затронули и сами аппараты. Украинские военные признают, что беспилотники семейства «Герань» значительно усложнились. Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий заявил, что дроны семейства «Герань» значительно эволюционировали.

«Герань-2». Москва, Россия Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

По его словам, новые версии начали появляться с осени прошлого года. Производители меняют материалы, форму и цвет аппаратов, чтобы усложнить их обнаружение.

Отдельно он упомянул модель «Герань-5», которая, по его словам, оснащена большим количеством антенн и способна преодолевать системы противодействия. Также он отметил, что речь идет о более быстром реактивном аппарате.

Они («Герани-5» — прим. «Ленты.ру») способны уничтожить нашу авиацию и вертолеты, они переговариваются все вместе, передают видео в Россию. Они создают в воздухе сети передачи изображения и передают данные Максим Маслий замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ

Что известно о самой новой и умной «Герани-5», которую начали применять в зоне СВО?

Пристальное внимание аналитиков и военных сейчас привлекает новая модификация «Герань-5», которая недавно начала применяться российскими военными в зоне СВО. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», такой аппарат уже находили на подконтрольной Киеву территории.

Отмечается, что он отличается от предыдущих моделей и по своим характеристикам ближе к малогабаритным крылатым ракетам.

По данным профильных ресурсов, дальность «Герани-5» может превышать 600 километров. Сообщается, что аппарат развивает скорость более 350 километров в час и несет боевую часть весом свыше 60 килограммов.

Для наведения используются элементы машинного зрения, а также технологии повышения устойчивости к помехам.

Кроме того, на Запад допустили, что российские военные работают над возможностью запуска таких дронов с борта штурмовиков Су-25. Как пишет Business Insider, это может дополнительно увеличить дальность применения, поскольку самолет способен доставить аппарат ближе к цели перед запуском.