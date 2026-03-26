Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:30, 26 марта 2026

На Украине заявили о запуске Россией 999 «Гераней» за сутки

На Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотников типа «Герань» за сутки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» за сутки, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Если это число хотя бы немного близко к реальности, то выход РФ на пуски в 1000 дронов в сутки успешно реализован, а промышленность успешно справляется с большим объемом выпуска БПЛА», — говорится в публикации.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков Вооруженных сил Украины.

Также в марте Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Американцы высказались о длительности войны в Иране

    Трамп пожаловался соратникам на отвлекающий фактор в виде Ирана

    Россияне отказались от отдыха за границей в пользу родной страны

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok