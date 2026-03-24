22:24, 24 марта 2026

Российский военкор раскрыл подробности о массированной атаке дронов «Герань» по Украине

Поддубный: Российские дроны «Герань» поразили на Украине десятки целей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военкор Евгений Поддубный раскрыл подробности о массированной атаке дронов «Герань» по Украине, отметив, что беспилотники поразили десятки целей от Харькова до Тернополя.

Он уточнил, что среди целей были здания Службы безопасности Украины (СБУ), склады боеприпасов, железнодорожная инфраструктура и ТЭЦ. По подсчетам украинской стороны, в течение суток в воздушном пространстве было зафиксировано 948 ударных БПЛА, рассказал журналист.

По словам Поддубного, рекордный налет «Гераней» вызвал недоумение и панику на Украине, в том числе вопросы от местных властей, почему антидроновые системы и перехватчики, о которых постоянно говорит официальный Киев, не смогли отразить атаку.

«На примере беспилотных систем семейства "Герань", которые уже способны лететь все дальше и хитрее и нести все более мощную боевую часть, можно сделать вывод, что при подобном системном подходе к поражению целей противника, проблем в стане боевиков кратно прибавится», — резюмировал военкор.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков ВСУ.

    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Орбан высказался о попытках ограбить Венгрию

    Синоптик высказался об осадках в Москве в конце марта

    Мошенники убедили россиянку заплатить тройную цену за посуточные апартаменты

    Российский военкор раскрыл подробности о массированной атаке дронов «Герань» по Украине

    Трамп заявил о своей вовлеченности в переговоры Вашингтона и Тегерана

    В Сербии указали на желание ЕС восстановить отношения с Россией

    Иран не позволил пройти через Ормузский пролив контейнеровозу

    Трамп интригующе рассказал о ценном «подарке» от Ирана в связи с Ормузским проливом

    В Севастополе ввели режим ЧС

    Все новости
