Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 24 марта 2026

Российские «Герани» уйдут от украинских дронов-перехватчиков

Бескрестнов: Скорость реактивных «Гераней» увеличат для защиты от перехватчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков противника. О росте скорости российских дронов заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он подчеркнул, что дроны-перехватчики не могут развивать скорость более 300 километров в час, поэтому увеличение скорости ударных аппаратов позволяет исключить удар беспилотником-ПВО.

По его словам, базовая реактивная «Герань-3» летит к цели со скоростью 280-320 километров в час, поэтому против нее есть «какие-то идеи». При этом новая ракета-дрон «Герань-5» развивает скорость на уровне 600 километров в час. От нее невозможно защититься существующими зенитными беспилотниками. Также Бескрестнов допустил, что скорость «Герани-3» могут увеличить примерно до 400 километров в час.

Ранее в марте появились кадры, демонстрирующие упавшую «Герань-5». Они могут указывать на применение новых аппаратов в зоне СВО. Ракета-дрон выполнена по обычной аэродинамической схеме. Считается, что новое изделие несет боевую часть весом 90 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok