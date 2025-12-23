Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

Российская «Герань» сбила вертолет Героя Украины

Российский ударный дрон-камикадзе типа «Герань» уничтожил Героя Украины, боевого пилота Александра Шемета. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

17 декабря вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего Шемета вылетел на перехват дронов в Черкасской области. Борт держал постоянную связь с пунктом управления, однако в какой-то момент машина перестала фиксироваться радарами. Позднее были найдены обломки вертолета и четыре тела. Предварительное расследование указывает на столкновение вертолета с беспилотником.

Александр Шемет являлся выпускником Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ), участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе с 2015 года. Звание Героя Украины он получил за последний успешный авиационный прорыв на завод «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года. Telegram-канал «Воевода вещает» указал, что Шемет, по меркам военлетов, был очень возрастным пилотом.

«Герани» оснастили камерами и ракетами

В конце осени над Украиной появились новые модификации беспилотников «Герань». В частности, дроны начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, которые могут наводиться на цели при помощи головки самонаведения (ГСН) «Комар» и самостоятельно поражать их на дальности до семи километров.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При использовании с самолетов отработку углов целеуказания осуществляют при помощи бортовой прицельной системы самолета-носителя, однако своей радиолокационной станции у дрона нет, а значит, наведение происходит исключительно с помощью ГСН. «Герань» несет одну ракету, это дает возможность сбить вертолет или истребитель, который подняли для перехвата беспилотников.

Кроме того, «Герани» обзавелись камерами заднего вида. Это приспособление позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.

«Призраки Киева» несут потери

В украинском сегменте сети поддерживается легенда о «призраках Киева» — то ли о крайне результативном летчике Вооруженных сил Украины (ВСУ), то ли о целом подразделении элитных пилотов. Ее придумали члены креативной команды Сухопутных войск ВСУ, ответственной за коммуникации ведомства, для подъема боевого духа среди военных и гражданских, а изначально рассматривался вариант названия «киевский мститель».

Однако в СМИ регулярно появляются сообщения о гибели очередного «призрака». В частности, им стал пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь, который разбился в августе во время боевого вылета. Летчик преподавал в украинском Национальном авиационном университете, а с февраля 2022 года отправился на фронт. Также «призраками» стали Александр Мигуля и Валентин Коренчук, не вернувшиеся с заданий.