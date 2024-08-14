ВСУ признали потерю в бою пилота МиГ-29

40-я бригада авиации ВСУ сообщила о гибели пилота МиГ-29 на боевом задании

40-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила о гибели пилота МиГ-29 Александра Мигули на боевом задании. Сообщение появилось на странице подразделения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летний капитан ВСУ служил в бригаде, получившей в 2022 году прозвище «Призрак Киева», совершил более 160 боевых вылетов и был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени. В подразделении не уточнили обстоятельства гибели пилота.

Бригада признала потерю летчика в бою 12 августа. При этом Министерство обороны России в последний раз сообщало об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 9 августа.

18 июня в Киеве похоронили одного из сбитых «Призраков Киева» Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. При этом летчик был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля.