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13:50, 14 августа 2024Бывший СССР

ВСУ признали потерю в бою пилота МиГ-29

40-я бригада авиации ВСУ сообщила о гибели пилота МиГ-29 на боевом задании

Фото: Gleb Garanich / Reuters

40-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила о гибели пилота МиГ-29 Александра Мигули на боевом задании. Сообщение появилось на странице подразделения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летний капитан ВСУ служил в бригаде, получившей в 2022 году прозвище «Призрак Киева», совершил более 160 боевых вылетов и был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени. В подразделении не уточнили обстоятельства гибели пилота.

Бригада признала потерю летчика в бою 12 августа. При этом Министерство обороны России в последний раз сообщало об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 9 августа.

18 июня в Киеве похоронили одного из сбитых «Призраков Киева» Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. При этом летчик был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля.

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      Юрий Леонов
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