В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева» Коренчука

В Киеве похоронили одного из сбитых «Призраков Киева» Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. Об этом передает Hromadske.

Коренчук был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года. Сбитый пилот служил в Васильковской 40-ой бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившей прозвище «Призраки Киева» в 2022 году. Часть церемонии прощания прошла на Майдане Незалежности украинской столицы.

Бджоляр совершил более 80 боевых вылетов и в общей сложности провел в небе около 300 часов. Также он был награжден орденом Украины «За мужество» (III степени).

В августе 2023 года «призрак Киева» с позывным Джус погиб при столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 ВСУ под Житомиром. Как рассказала «Украинская правда», под этим позывным служил пилот МиГ-29 ВСУ Андрей Пильщиков.