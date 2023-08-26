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22:51, 26 августа 2023Бывший СССР

«Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов под Житомиром

«Призрак Киева» погиб в столкновении двух самолетов ВСУ под Житомиром

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Житомиром погиб «призрак Киева». Об этом пишет РБК.

Издание поясняет, что речь идет о пилоте с позывным Джус, которого украинские СМИ называли одним из «Призраков Киева» — сборного образа летчиков 40-й бригады тактической авиации. «Призрак Киева — это супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами», — заявляли в ВСУ.

Украинская правда сообщила, что Джус — это пилот МиГ-29 ВСУ Андрей Пильщиков. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал, что пилот «грезил F-16-ми в украинском небе» и сам хотел управлять американским истребителем.

Авиакатастрофа произошла 25 августа во время тренировочного полета, спасти трех пилотов не удалось. Государственное бюро расследований начало расследование. Выяснилось, что самолеты Л-39 Украина получила от Чехии.

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    Марина Совина
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