На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух самолетов

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения самолетов

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения двух самолетов в Житомирской области. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области. Эти самолеты Украина получила от Чехии.

«Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что трех летчиков, которые пилотировали самолеты, спасти не удалось.

Ранее стало известно, что на Украине 25 августа, во время тренировочного полета, произошло крушение двух самолетов. За штурвалом одного из самолетов был известный летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус, спасти его не удалось.