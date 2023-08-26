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15:52, 26 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о столкновении двух МиГ-29 ВСУ

На Украине сообщили, что два МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Два украинских многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, во время тренировочного полета. За штурвалом одного из самолетов был летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Джус, спасти его не удалось. О судьбе еще двоих пилотов пока неизвестно.

Официальные лица данную информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, был сбит во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину.

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    Варвара Кошечкина
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