На Украине сообщили о столкновении двух МиГ-29 ВСУ

На Украине сообщили, что два МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью

Два украинских многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, во время тренировочного полета. За штурвалом одного из самолетов был летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Джус, спасти его не удалось. О судьбе еще двоих пилотов пока неизвестно.

Официальные лица данную информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, был сбит во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину.