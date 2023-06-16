Пилот истребителя МиГ-29 был сбит почти сразу после окончания курсов в США. Где и на чем ВСУ планируют обучать летчиков?

Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину.

Уточняется, что летчик с позывным Номад (Кочевник — прим. «Ленты.ру») поступил на курсы в 2021 году и успешно завершил учебную программу в марте 2023 года. 7 июня ВВС Украины в своем Twitter сообщило о его гибели в бою 2 июня.

Полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию Politico, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США. В ее рамках страны-партнеры направляют своих молодых офицеров для обучения различным навыкам у своих американских коллег. «Это отличная программа», — уверен он.

Официально подготовка пилотов ВСУ на Западе пока не ведется

Ранее стало известно, что страны Запада рассматривают вариант с подготовкой пилотов ВСУ. В частности, глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер рассказала, что Брюссель будет тренировать украинских военных летчиков. Однако, уточила она, обучение будет проходить «точно не в королевстве».

Позже исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен рассказал, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение управлению истребителями F-16 уже в начале августа.

Ни для кого не секрет, что мы открыты для того, чтобы предоставить датскую территорию для учебного мероприятия Троелс Лунд Поульсен и.о. министра обороны Дании

Президент Франции Эммануэль Макрон также поручил министру обороны разработать программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Такое решение было достигнуто в ходе беседы главы Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

В мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники в ближайшие недели начнут обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16. «Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16», — сказал военный.

Киев требует передать американские истребители F-16

15 июня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал передать Киеву истребители F-16 в кратчайшие сроки. Он отметил, что Россия обладает господством в воздухе, а «Украина хочет быть в состоянии посоревноваться». Однако за несколько дней до этого Зеленский признал, что у страны пока нет инфраструктуры для принятия западных истребителей, а готовить ее до заключения договоренностей о поставках нет смысла.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос усомнился в реализации успешного контрнаступления ВСУ. Он указал, что поставленная Украине западная военная техника будет уничтожена из-за отсутствия поддержки авиации. «Для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не дали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», — пояснил он.

Также стало известно, что Запад может поставить Украине десятки истребителей F-18. По данным источников Politico, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву истребители F-16, может быть принято решение о поставке десятков старых, но исправных F-18. Уточняется, что самолеты станут доступны, когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на новые F-35.

На экономический аспект поставок истребителей также обратил внимание портал Defense News. Аналитики издания указали, что отправка Украине старых версий F-16 потребует их замены через четыре-шесть лет, а передача Киеву новых самолетов модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. Было подсчитано, что вместе с обслуживанием и вооружениями один новый F-16 обходится в 200 миллионов долларов.