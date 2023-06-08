Новые F-16 для Украины оказались слишком дорогими

Defense News: истребители F-16 версии Block 70 для Украины оказались слишком дорогими

Отправка Украине старых версий истребителей F-16 потребует их замены через четыре-шесть лет, а передача Киеву новых самолетов модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. Об этом в колонке на Defense News пишут военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни.

Авторы посчитали, что вместе с обслуживанием и вооружениями один новый F-16 обходится в 200 миллионов долларов.

«Согласно недавнему отчету Счетной палаты правительства, эксплуатация одного F-16 стоит 4,6 миллиона долларов в год, или 184 миллиона долларов для парка из 40 самолетов. Бюджет Воздушных сил Украины в 2020 году составил почти 1,1 миллиарда долларов, включая поддержку около 70 старых, бывших советских истребителей», — утверждают эксперты.

Авторы не исключают, что «в долгосрочной перспективе Украина может рассчитывать на постоянный приток бывших в употреблении F-16» и подержанных истребителей европейского производства.

В мае издание The Drive написало, что украинские истребители F-16 могут оснастить ракетами AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM), AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) и AIM-9 Sidewinder, а также бомбами GBU-53/B Small Diameter Bomb (SDB).