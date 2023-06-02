Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 2 июня 2023Мир

Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ

Зеленский и Макрон поручили министрам обороны разработать программу подготовки пилотов ВСУ

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны разработать программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом написал Зеленский в Telegram-канале.

«Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», — указал украинский лидер. Соответствующее решение было достигнуто на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Президента Франции и Украины дали распоряжения министрам обороны совместно разработать официальное решение по конкретным механизму подготовки летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое будет принято на следующей встрече в формате «Рамштайн».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники в ближайшие недели начнут обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-1. «Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16», — сказал военный.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?
    Российские рыбаки попросили о помощи в перевозке рыбы
    Под Калугой упал неопознанный объект
    Глюкоза назвала самые любимые места детства
    Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
    Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
    США нашли способ закупать в Японии тротил для Украины
    Беспилотники атаковали российские газовую и нефтеперерабатывающую станции
    Жилой дом в брянском селе загорелся после обстрела ВСУ
    Российская юмористка рассказала об опыте знакомства с мужчинами в Tinder
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.