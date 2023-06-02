Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ

Зеленский и Макрон поручили министрам обороны разработать программу подготовки пилотов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны разработать программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов. Об этом написал Зеленский в Telegram-канале.

«Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», — указал украинский лидер. Соответствующее решение было достигнуто на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Президента Франции и Украины дали распоряжения министрам обороны совместно разработать официальное решение по конкретным механизму подготовки летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое будет принято на следующей встрече в формате «Рамштайн».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники в ближайшие недели начнут обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-1. «Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16», — сказал военный.