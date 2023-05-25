Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 25 мая 2023Мир

Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов

Глава Пентагона: обучение украинских пилотов истребителей F-16 начнется в ближайшие недели

Фото: Libkos / AP

США и союзники в ближайшие недели начнут обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16, анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16», — сказал военный.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F-16». По данным правительства королевства, в 2022 году британская сторона подготовила 15 тысяч украинских военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Эпидемиолог оценил риск появления мощного штамма коронавируса
В ДНР заявили о взятии в плен 15 украинских военных
Ветеринары назвали шесть самых опасных продуктов для собак
Бывший аналитик ЦРУ высказался о недооценке возможностей России
Изучен наиболее эффективный подход при выполнении силовых тренировок
Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией
Джиган рассказал о роскошных подарках для Оксаны Самойловой
Акционерам «Яндекса» предложат три варианта действий при разделе компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.