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18:56, 9 июня 2023Бывший СССР

На Украине предрекли провал контрнаступления ВСУ из-за отсутствия авиации

Генерал ВСУ Кривонос предрек провал контрнаступлению Украины из-за отсутствия авиации

Фото: Reuters

Поставленная Украине западная военная техника будет уничтожена при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки авиации. Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, слова которого приводит РИА Новости.

«Для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не дали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», — пояснил он.

Военный предрек, что с нынешним оснащением атака ВСУ станет катастрофой, поскольку украинские войска превратятся в легкую мишень для Российской армии. Вся полученная западная техника, включая танки и БМП, будут быстро уничтожены.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что попытки ВСУ пойти в контрнаступление провалились. Глава государства отметил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий.

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    Варвара Кошечкина
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