Учившийся в ВВС США пилот ВСУ погиб в одном из первых вылетов

Politico: учившийся в ВВС США пилот ВСУ оказался сбит в одном из первых вылетов

Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что летчик с позывным Номад (Кочевник) успешно завершил учебную программу в марте 2023 года, а 2 июня ВВС Украины в своем Twitter написало о его гибели в бою.

Полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США. В ее рамках страны-партнеры направляют своих молодых офицеров для обучения различным навыкам у своих американских коллег. «Это отличная программа», — уверен он.