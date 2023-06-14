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07:15, 14 июня 2023Мир

В Дании озвучили сроки начала тренировок украинских пилотов на F-16

Минобороны Дании: в августе стартует обучение украинских пилотов управлению F-16

Власти Дании планируют, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение управлению истребителями F-16 уже в начале августа. О сроках мероприятий рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, передает Датское радио.

«Я ожидаю, что в течение лета мы сможем создать все формальные рамки, чтобы в августе мы могли приступить к тренировкам», — подчеркнул он.

Поульсен отметил, что «ни для кого не секрет, что мы открыты для того, чтобы предоставить датскую территорию для учебного мероприятия».

В конце мая он заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских бойцов к управлению истребителями.

Ранее сообщалось, что Дания поставит Украине боеприпасов на 36 миллионов долларов. Планируется передать Киеву примерно две тысячи артиллерийских снарядов.

Решение о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, как отмечается, было принято 12 июня. Необходимые средства будут выделены из фонда, созданного в марте после одобрения большинством партий в парламенте Дании.

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    Марина Совина
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