Бельгия сообщила о подготовке 700 украинских солдат

Глава Минобороны Бельгии: страна подготовила 700 солдат ВСУ, скоро начнет готовить пилотов

Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоро начнет подготовку украинских пилотов. Об этом сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.

Она отметила, что большая часть военных обучалась на территории Германии и Польши. «К настоящему моменту Бельгия подготовила свыше 700 украинских военных, и мы продолжаем интенсивное обучение, в том числе снайперов и саперов», — сказала министр.

Она также анонсировала обучение Бельгией украинских пилотов, однако оно точно пройдет не в королевстве.

Ранее Дедондер заявила, что Брюссель не получил ответа Киева о бельгийском оружии в Белгородской области и ждет его до 15 июня. Она подчеркнула, что каждой партии направленного на Украину оружия прилагается документ, требующий его применения только для обороны украинской территории.