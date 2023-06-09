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11:57, 9 июня 2023Мир

Брюссель не получил ответа Украины о бельгийском оружии в Белгородской области

Бельгия ждет ответа Киева о применении западного оружия в атаках на Белгородскую область

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгия еще не получала ответа Киева о применении западного оружия в атаках диверсионных групп на Белгородскую область и ждет его к 15 июня. Об этом заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер, передает ТАСС.

«У нас будет контактная группа по [военной помощи] Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым», — заявила глава Минобороны.

Дедондер подчеркнула, что каждой партии направленного на Украину Брюсселем оружия прилагается документ, требующий его применения только для обороны украинской территории.

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Ранее министр подтвердила намерение Бельгии продолжить поставлять оружие Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области. «Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит на повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент», — высказалась глава Минобороны о ситуации.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились. С подобным заявлением также выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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    Виктория Кондратьева
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