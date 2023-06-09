Брюссель не получил ответа Украины о бельгийском оружии в Белгородской области

Бельгия ждет ответа Киева о применении западного оружия в атаках на Белгородскую область

Бельгия еще не получала ответа Киева о применении западного оружия в атаках диверсионных групп на Белгородскую область и ждет его к 15 июня. Об этом заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер, передает ТАСС.

«У нас будет контактная группа по [военной помощи] Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым», — заявила глава Минобороны.

Дедондер подчеркнула, что каждой партии направленного на Украину Брюсселем оружия прилагается документ, требующий его применения только для обороны украинской территории.

Ранее министр подтвердила намерение Бельгии продолжить поставлять оружие Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области. «Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит на повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент», — высказалась глава Минобороны о ситуации.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились. С подобным заявлением также выступил президент Украины Владимир Зеленский.