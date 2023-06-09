Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области

Бельгия решила не прекращать военную помощь Киеву после диверсии в Белгородской области

Минобороны Бельгии подтвердило намерение продолжить поставлять оружие Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области. Об этом в интервью Le Soir заявила министр обороны Людивин Дедондер.

«Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит на повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент», — высказалась глава Минобороны о ситуации.

При этом Дедондер указала, что Брюссель поставляет Киеву оружие вместе с документами, где прописано, что техника может быть использована в целях «защиты украинской территории и ее населения». Она также отметила, что Бельгия оказала Украине поддержку в размере 274,64 миллиона евро.

7 июня Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос об использовании ранее переданного Брюсселем западного оружия в ходе атак на Белгородскую область и потребовало объяснений. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились. С подобным заявлением также выступил президент Украины Владимир Зеленский.