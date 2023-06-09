Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 9 июня 2023Мир

Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области

Бельгия решила не прекращать военную помощь Киеву после диверсии в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Минобороны Бельгии подтвердило намерение продолжить поставлять оружие Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области. Об этом в интервью Le Soir заявила министр обороны Людивин Дедондер.

«Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит на повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент», — высказалась глава Минобороны о ситуации.

При этом Дедондер указала, что Брюссель поставляет Киеву оружие вместе с документами, где прописано, что техника может быть использована в целях «защиты украинской территории и ее населения». Она также отметила, что Бельгия оказала Украине поддержку в размере 274,64 миллиона евро.

Материалы по теме:
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

7 июня Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос об использовании ранее переданного Брюсселем западного оружия в ходе атак на Белгородскую область и потребовало объяснений. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились. С подобным заявлением также выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.