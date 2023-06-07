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13:49, 7 июня 2023Мир

Бельгия потребовала от Украины объяснений из-за нарушения обещания

Минобороны Бельгии запросило у Киева объяснений из-за оружия Запада в Белгородской области
Людивин Дедондер

Людивин Дедондер. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос об использовании ранее переданного Брюсселем западного оружия в ходе атак на Белгородскую область и потребовало объяснений. Об этом сообщает газета Le Soir со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«Глава МО [Бельгии] Людивин Дедондер направила своему украинскому коллеге [Алексее Резникову] запрос для прояснения ситуации, но ответа пока не было получено», — говорится в сообщении. Отмечается, что МИД Бельгии также направил бельгийскому послу на Украине указание с целью напомнить Киеву об обязательствах, по которым Киев не должен использовать западное оружие для атак на российскую территорию.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. Он подчеркнул, что Киеву необходимо следовать правилу, которое предусматривает использование бельгийского оружия только на территории Украины и исключительно для обороны.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились. С подобным заявлением также выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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    Виктория Кондратьева
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