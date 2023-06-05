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11:42, 5 июня 2023Мир

Бельгия изучит применение западного оружия в обстрелах Белгородской области

В Бельгии поручили изучить применение западного оружия в обстрелах Белгородской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спецслужбам следует изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. С таким поручением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, его слова приводит РИА Новости.

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — сказал политик.

По его словам, Украине нужно следовать правилу, согласно которому поставленное Киеву бельгийское оружие можно использовать исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила также распространяются на оружие других европейских стран, подчеркнул премьер.

Тем не менее де Кро не ответил на вопрос о последствиях для Украины, если использование оружия в Белгородской области подтвердится. Для начала политик предложил установить, относится ли это оружие к тому, которое было передано Украине Бельгией для обороны.

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    Виктория Кондратьева
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