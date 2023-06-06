Зеленский заявил, что Киев не использует западное оружие на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг использование западного оружия на территории России. Трансляция пресс-конференции опубликована на YouTube-канале офиса главы государства.

«Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», — заявил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. Он подчеркнул, что Киеву необходимо следовать правилу, которое предусматривает использование бельгийского оружия только на территории Украины и исключительно для обороны.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились.