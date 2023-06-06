Зеленский опроверг использование западного оружия на территории России
Зеленский заявил, что Киев не использует западное оружие на территории России
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг использование западного оружия на территории России. Трансляция пресс-конференции опубликована на YouTube-канале офиса главы государства.
«Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», — заявил он.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. Он подчеркнул, что Киеву необходимо следовать правилу, которое предусматривает использование бельгийского оружия только на территории Украины и исключительно для обороны.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, от использования бельгийского оружия открестились.