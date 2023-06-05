На Украине открестились от применения бельгийского оружия на территории России

ГУР Минобороны Украины открестилось от использования бельгийского оружия в России

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины открестились от использования поставленного Бельгией оружия на территории России. Об этом сообщает «Европейская правда».

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро поручил спецслужбам изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. Он подчеркнул, что Киеву необходимо следовать правилу, которое предусматривает использование бельгийского оружия только на территории Украины и исключительно для обороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что все вопросы, касающиеся этой темы, необходимо задавать формированию «Русский добровольческий корпус» и организации «Легион "Свобода России"».

«Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/ перетрофеенного оружия, техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что министерство обороны прокомментирует должным образом», — сказал Юсов.

Ранее стало известно, что вместе с представителями «Русского добровольческого корпуса» в нападении на Белгородскую область участвовали наемники из Польши.

Позже члены «Польского добровольческого корпуса» показали технику, которая участвовала в атаке — американские бронированные автомобили HMMWV (Humvee), а также танк Т-72 и украинский вертолет Ми-8.