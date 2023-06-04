Атаковавшие Белгородскую область польские наемники показали американскую технику
Наемники из «Польского добровольческого корпуса», участвовавшие в атаке на Белгородскую область в конце мая, показали технику, которую использовали при нападении. Опубликованные ими фото и видео приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).
На кадрах оказались запечатлены американские бронированные автомобили HMMWV (Humvee), а также танк Т-72 и украинский вертолет Ми-8.
На видео попала эвакуация раненого наемника и момент обстрела российской артиллерией и авиацией погранпункта «Грайворон», где в тот момент находились наемники и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). За кадром слышна польская речь, сами наемники имеют желтые опознавательные ленты на форме.
Наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область.
Ранее колонна ВСУ перед нападением на Белгородскую область уже попадала на видео. Там также были видны стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры.
О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая.