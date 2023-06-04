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15:17, 4 июня 2023Бывший СССР

Атаковавшие Белгородскую область польские наемники показали американскую технику

«РВ»: польские наемники показали технику из США во время атаки на Белгородскую область

Наемники из «Польского добровольческого корпуса», участвовавшие в атаке на Белгородскую область в конце мая, показали технику, которую использовали при нападении. Опубликованные ими фото и видео приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

На кадрах оказались запечатлены американские бронированные автомобили HMMWV (Humvee), а также танк Т-72 и украинский вертолет Ми-8.

На видео попала эвакуация раненого наемника и момент обстрела российской артиллерией и авиацией погранпункта «Грайворон», где в тот момент находились наемники и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). За кадром слышна польская речь, сами наемники имеют желтые опознавательные ленты на форме.

Наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область.

Ранее колонна ВСУ перед нападением на Белгородскую область уже попадала на видео. Там также были видны стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры.

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая.

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    Антон Похиляк
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