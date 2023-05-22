Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке?

Shot: 39 украинских диверсантов убиты в ходе боев в Белгородской области

Десятки бойцов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе Белгородской области. По предварительным данным Telegram-канала Shot, убиты 39 человек, еще несколько были взяты в плен. О потерях с российской стороны не сообщалось.

В результате удара диверсантов пострадали несколько местных жителей

В ходе вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Грайвороне остается напряженной. На данный момент известно о восьми пострадавших россиянах. Днем поступила информация о госпитализации двух жителей села Глотово, которые получили характерные для минно-взрывных ранений травмы. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести. Позже стало известно о госпитализации с осколочными ранениями еще двух мужчин и одной женщины, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице.

Глава региона также заявил, что снарядами противника в Грайвороне были повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Кроме того, под обстрел попало здание местной администрации. По неофициальным данным, в результате пострадал замглавы города Анатолий Бляшенко, приехавший на срочное совещание по вопросам эвакуации местных жителей. Его госпитализировали с ранением голени.

Еще один снаряд противника попал в детский сад села Замостье, что привело к возгоранию. Пострадала женщина. Ей оказали помощь на месте.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО)

Как объяснил Гладков, режим КТО устанавливает ряд временных мер и ограничений, в числе которых проверка документов у граждан и приостановка работы опасных производств. Кроме того, на территории региона усилят охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в рамках режима контртеррористической операции проводится уничтожение или пленение террористов.

Сейчас это достаточно редкое явление. Если в Белгородской области ввели режим КТО, значит, членов диверсионно-разведывательных групп, к которым, безусловно, имеет отношение Киев, мы считаем террористами Василий Дандыкин военный эксперт

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, диверсантов заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходили в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся в непосредственной близости от границы. О звуках стрельбы также сообщали жители села Мокрая Орловка.

Как стало известно, диверсанты попали в ловушку, созданную российскими силовиками в Белгородской области.