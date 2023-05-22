Раскрыта травма раненого замглавы администрации белгородского города

Shot: замглавы администрации Грайворона Бляшенко госпитализировали с ранением голени

Замглавы администрации города Грайворона Белгородской области Анатолия Бляшенко госпитализировали с ранением голени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Замглавы администрации Грайворона получил ранение в понедельник, 22 мая, когда приехал на срочное совещание по вопросам эвакуации местных жителей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грайворонский округ пострадали три человека.

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали территорию Белгородской области. Затем на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа.

