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17:22, 22 мая 2023Россия

Стали известны подробности ранения замглавы администрации белгородского города

Mash: замглавы администрации Грайворона был ранен, когда приехал на срочное совещание

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение, когда приехал на срочное совещание по вопросам эвакуации местного населения из города. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Грайворонский район Белгородской области, стало известно ранее 22 мая. Снаряды попали в три частных жилых дома, здание администрации и детский сад.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших в Грайвороне. По его словам, это двое мужчин и одна женщина. Их имена и должности он не называл.

По данным Mash, при обстреле административного здания кроме замглавы администрации Грайворона пострадал сотрудник МЧС. Baza, в свою очередь, пишет о двух раненых спасателях.

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Евгения Куликова
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