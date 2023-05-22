Стали известны подробности ранения замглавы администрации белгородского города

Mash: замглавы администрации Грайворона был ранен, когда приехал на срочное совещание

Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение, когда приехал на срочное совещание по вопросам эвакуации местного населения из города. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Грайворонский район Белгородской области, стало известно ранее 22 мая. Снаряды попали в три частных жилых дома, здание администрации и детский сад.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших в Грайвороне. По его словам, это двое мужчин и одна женщина. Их имена и должности он не называл.

По данным Mash, при обстреле административного здания кроме замглавы администрации Грайворона пострадал сотрудник МЧС. Baza, в свою очередь, пишет о двух раненых спасателях.