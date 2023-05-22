Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 22 мая 2023Россия

Замглавы администрации белгородского города получил ранение при обстреле

Baza: замглавы администрации белгородского города Грайворон получил ранение при обстреле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение при обстреле здания администрации. Об этом сообщает издание Baza.

По сведениям издания, в ходе атаки были ранены два сотрудника регионального управления МЧС.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале подтвердил, что атаке подверглось здание администрации в Грайвороне.

Он отметил, что при обстреле в белгородском городе Грайворон пострадали три человека. По информации Гладкова, у женщины осколочное ранение. О характере травм у двух мужчин белгородский губернатор не сообщил.

До этого после обстрела села Глотово Грайворонского округа были госпитализированы мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями, отметил белгородский глава в Telegram-канале.

22 мая Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) со стороны Украины.

Он подчеркнул, что для ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и силовики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
Народная артистка РСФСР Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии
В сети восхитились преображением блогерши после расставания с возлюбленным
В Гагаузии избрали главу автономии
Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала Домодедово
Стали известны подробности ранения замглавы администрации белгородского города
Киев призвал Швецию передать Украине истребители Gripen
Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России
Площадь лесных пожаров в России выросла более чем в два раза
Стало известно о перебоях со связью в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.