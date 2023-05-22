Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область возросло

Гладков: еще три жителя Белгородской области попали в больницу после обстрела ВСУ

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грайворонский район Белгородской области возросло — в больницу попали еще три человека. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

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Помимо этого, снаряды повредили три частных жилых дома. В результате они загорелись. Также зафиксировано попадание в здание местной администрации, добавил Гладков. Кроме того, в селе Замостье орудие попало в детский сад, из-за чего тоже начался пожар.

«Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте», — добавил Гладков.

Ранее 22 мая сообщалось, что после обстрела села Глотово Грайворонского района Белгородской области в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. По словам главы региона, утром украинские войска на протяжении нескольких часов обстреливали Грайворонский округ.