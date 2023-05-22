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15:43, 22 мая 2023Россия

Стало известно о захвате здания ДК диверсантами в Белгородской области

Источник RT: диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области

Фото: Reuters

Диверсанты захвалили Дом культуры (ДК) в селе Гора-Подол Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

По словам источника, диверсионную группу окружили. «Работаем», — добавил собеседник издания.

Диверсанты проникли на территорию Белгородской области в понедельник, 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в ликвидации группы участвуют Вооруженные силы России, а также ФСБ и Росгвардия. О случившемся в Белгородской области доложили президенту России Владимиру Путину.

Диверсионная группа зашла на территорию Грайворонского округа. Перед этим Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких часов обстреливали эту территорию. Власти региона сообщили о двоих пострадавших в результате обстрелов, которых госпитализировали. Состояние одной из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

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Алан Босиков
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