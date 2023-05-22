Ветеран боевых действий высказался об особенностях режима КТО

Капитан Дандыкин: у силовых структур России большой опыт работы в режиме КТО

В рамках режима контртеррористической операции (КТО) проводится уничтожение или пленение террористов. Гражданское население при необходимости эвакуируют для того, чтобы избежать возможных жертв. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В свое время очень часто режим КТО вводился на Северном Кавказе, когда террористы нападали на людей, захватывали объекты. Сейчас это достаточно редкое явление. Если в Белгородской области ввели режим КТО, значит, членов диверсионно-разведывательных групп, к которым, безусловно, имеет отношение Киев, мы считаем террористами», — сказал Дандыкин.

Он выразил уверенность в том, что российским спецслужбам удастся окружить и уничтожить противника в случае, если он откажется сдаться. В таких условиях режим КТО будет отменен.

«В рамках режима КТО население при необходимости эвакуируют, чтобы избежать жертв. Объект, где засели террористы, оцепляется, им предлагают сложить оружие и выйти. Если они отказываются, их уничтожают. В любом случае, у наших силовых структур опыт накоплен огромный», — заключил Литовкин.

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции.

Утром 22 мая Белгородская область в течение нескольких часов находилась под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже Гладков сообщил, что в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) — противника заметили на территории Грайворонского округа.

