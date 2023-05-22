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18:09, 22 мая 2023Россия

В российском регионе ввели правовой режим контртеррористической операции

В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции», — сказано в сообщении.

Гладков объяснил, что режим КТО устанавливает ряд специальных мер и временных ограничений — начиная от проверки документов у граждан, заканчивая приостановкой работы опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества. В том числе на территории региона усилят охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Утром 22 мая Белгородская область в течение нескольких часов находилась под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже Гладков сообщил, что в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) — противника заметили на территории Грайворонского округа. В ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ.

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Варвара Родикова
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