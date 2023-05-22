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18:16, 22 мая 2023Россия

Жители еще одного белгородского села сообщили о звуках стрельбы

Mash: жители белгородского села Мокрая Орловка сообщили о звуках стрельбы

Фото: Anton Zverev / Reuters

Жители села Мокрая Орловка Грайворонского района Белгородской области сообщили о звуках стрельбы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет автор поста, предварительно, источником звука была реактивная система залпового огня «Град». По словам местных жителей, во время стрельбы у них дома сыпалась штукатурка.

Мокрая Орловка находится примерно в семи километрах от сел Глотово, Гора-Подол и Козинки, в районе которых, как ранее сообщалось, ведется бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), проникшей на территорию Белгородской области.

О том, что вооруженные подразделения противника зашли на территорию приграничного региона России, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, диверсантов заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Как позже сообщил Гладков, на территории Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО). Он устанавливает ряд временных ограничений для граждан.

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Зураб Дарахвелидзе
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