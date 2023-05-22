Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 22 мая 2023Россия

Стало известно возможное место боев с украинской ДРГ в Белгородской области

Baza: предварительно, бой с украинской ДРГ ведется около сел Глотово и Козинки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По предварительным данным, бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) ведется около сел Глотово, Козинки и Гора-Подол Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О заходе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона стало известно ранее 22 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

По словам губернатора, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимают российские войска, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Утром в понедельник, 22 мая, Грайворонский городской округ Белгородской области находился под обстрелом ВСУ в течение несколько часов. В селе Антоновка после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) часть ракеты упала в огород частного дома. Село Козинка оказалось под минометным обстрелом. Там от удара снаряда загорелся частный дом. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, а в селе Гора-Подол из-за атаки со стороны Украины загорелся склад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Армения заявила о готовности признать Карабах частью Азербайджана. Станет ли это окончанием 30-летнего конфликта?
В Германии подтвердили полное взятие Артемовска российскими силами
Покупателей мерча иноагентов потребовали проверить на финансирование ВСУ
Азербайджан счел неизбежным подписание мирного соглашения с Арменией
Чемпионка ОИ призвала позволить допущенным фехтовальщикам выступить на турнирах
Китай усомнился в мирных намерениях США
Samsung сохранит поисковик Google в своих смартфонах
Стало известно возможное место боев с украинской ДРГ в Белгородской области
В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ
Нежелание Евросоюза подключать Россельхозбанк к SWIFT назвали неконструктивным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.