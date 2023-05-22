Стало известно возможное место боев с украинской ДРГ в Белгородской области

Baza: предварительно, бой с украинской ДРГ ведется около сел Глотово и Козинки

По предварительным данным, бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) ведется около сел Глотово, Козинки и Гора-Подол Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О заходе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона стало известно ранее 22 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

По словам губернатора, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимают российские войска, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Утром в понедельник, 22 мая, Грайворонский городской округ Белгородской области находился под обстрелом ВСУ в течение несколько часов. В селе Антоновка после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) часть ракеты упала в огород частного дома. Село Козинка оказалось под минометным обстрелом. Там от удара снаряда загорелся частный дом. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, а в селе Гора-Подол из-за атаки со стороны Украины загорелся склад.