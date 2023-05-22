Гладков сообщил о принятии необходимых мер для ликвидации ДРГ

Белгородский губернатор Гладков заявил о принятии необходимых мер для ликвидации ДРГ

На данный момент принимаются все необходимые меры для ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), зашедшей в Белгородскую область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в мероприятиях по ликвидации угрозы принимают участие Вооруженные силы (ВС) России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ. Также Гладков пообещал сообщить о дальнейших подробностях.

О заходе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно ранее 22 мая. Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

Это не первый случай попыток прорыва ДРГ. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на территорию Белгородской области попытались прорваться 20 диверсантов. Их прорыв был остановлен массированным встречным огнем со стороны Пограничной службы ФСБ.