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12:17, 18 мая 2023Силовые структуры

20 украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область

Пограничники РФ отбили атаку 20 диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На территорию Белгородской области пытались прорваться 20 диверсантов, российские пограничники отразили их атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прорыв диверсантов был остановлен массированным встречным огнем со стороны Пограничной службы ФСБ. В результате диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отойти от российской границы.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.

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Любовь Ширижик
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