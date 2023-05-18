Раскрыты подробности боестолкновения российских пограничников с диверсантами

SHOT: пограничники ликвидировали до 10 диверсантов при прорыве в Белгородской области

Начало событий в новости 20 украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область

Российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности боестолкновения.

Атака, начавшаяся ночью 18 мая, длилась до рассвета. В итоге пограничники ФСБ массированным огнем вынудили диверсионно-разведывательную группу отступить.

Ранее 18 мая сообщалось, что примерно 20 диверсантов со стороны сопредельного государства попытались проникнуть на территорию России.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.