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14:53, 18 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности боестолкновения российских пограничников с диверсантами

SHOT: пограничники ликвидировали до 10 диверсантов при прорыве в Белгородской области
Начало событий в новости 20 украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности боестолкновения.

Атака, начавшаяся ночью 18 мая, длилась до рассвета. В итоге пограничники ФСБ массированным огнем вынудили диверсионно-разведывательную группу отступить.

Ранее 18 мая сообщалось, что примерно 20 диверсантов со стороны сопредельного государства попытались проникнуть на территорию России.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.

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Любовь Ширижик
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